Segera Meluncur, Ini Alasan Anda Harus Main Injustice 2

Metrotvnews.com, Jakarta: Siapa yang tidak kenal dengan Batman atau Superman? Dua karakter dari DC Comics tersebut memang merupakan superhero paling legendaris yang pernah ada. Tidak hanya dikenal sangat luas di dunia, keduanya juga telah tampil di berbagai media mulai dari cetak, hingga ke film layar lebar.



Keduanya juga merupakan pahlawan yang berdiri untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Lalu bagaimana jika keduanya bertarung untuk mempertahankan ego masing-masing? Tentu akan sangat seru.

Itulah yang ingin disajikan kembali di Injustice 2. Jangan salah, Injustice 2 tidak sekadar menampilkan adegan adu jotos antar dua superhero DC Comics. Dalam game ini, setiap jagoan yang Anda mainkan bisa tampil lebih keren dengan baju tempur yang lebih kuat dan lebih canggih. Tentu saja kekuatan mereka menjadi lebih dahsyat dari sebelumnya.Injustice 2 mengusung tema "Every Battle Defines You". Artinya, setiap pertarungan yang Anda lewati akan membuat karakter superhero yang Anda mainkan semakin kuat, dan berbeda dengan versi standar yang biasa ditampilkan di komik atau film. Perbedaaannya terletak di berbagai perangkat atau gear yang bisa dipasang ke tubuh karakter superhero Anda, membuatnya tampil semakin kuat.Gear tersebut didapat setiap kali Anda menyelesaikan satu pertarungan, baik menang atau kalah. Setiap gear memiliki karakteristik tersendiri yang bisa Anda sesuaikan dengan keinginan.Tidak hanya karakter superhero, Anda juga bisa memainkan penjahat alias supervillain dalam game ini. Jumlah karakter yang bisa dimainkan pun sangat banyak. Lebih dari 35 karakter DC Comics mulai dari superhero Batman, Superman, Supergirl, The Flash, Aquaman, Wonder Woman dan Blue Beetle, hingga supervillain seperti Atrocitus, Gorilla Grodd, Brainiac, dan Deadshot akan meramaikan game ini.Yang menarik lagi, Injustice 2 tidak tampil seperti game fighting biasa. Selain dipenuhi derngan aksi yang sangat kuat, game ini juga memiliki cerita yang sangat menarik untuk disimak. Injustice 2 menggunakan latar belakang cerita konflik antara faksi Batman dengan Superman, dan di tengah kekacauan tersebut sebuah ancaman besar datang ke Bumi.Tentu saja tugas Anda adalah menyatukan kembali para jagoan agar bisa bersatu melawan ancaman besar tersebut. Namun, hal tersebut tidaklah mudah, apalagi setiap karakter dalam game ini bisa melakukan transformasi sehingga mereka kini tampil jauh lebih kuat.Bagaimana, tertarik memainkan game ini? Metrotvnews.com bekerjasama denganakan membagikan game Injustice 2 versi PlayStation 4 kepada pembaca yang beruntung. Caranya sangat mudah, cukup tulis siapa karakter favorit Anda yang tampil di Injustice 2 beserta alasannya di kolom komentar artikel ini. Daftar karakter bisa Anda lihat dengan mengunjungi2 pemenang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa masing-masing satu game PS4 Injustice 2, dengan. Pemenang akan dihubungi oleh Metrotvnews.com pada tanggal 15 Mei.(MMI)