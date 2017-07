The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Mendarat di PC Awal Agustus

Metrotvnews.com: Setelah diumumkan akan hadir di PC pada bulan April lalu, developer Xseed Games akhirnya memutuskan untuk merilis The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel pada tanggal 2 Agustus mendatang.



Menurut PC GAMER, JRPG yang masih satu dunia dengan seri The Legend of Heroes ini bakal tampil dengan sedikit perubahan dan dipastikan akan tampil dengan baik karena dikerjakan oleh pihak yang cukup kompeten.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel versi PC nantinya akan tampil dengan 5000 dialog baru yang semuanya direkam langsung dari para pengisi suara bertalenta. Pihak Xseed juga tidak mau setengah-setengah dalam menghadirkan versi porting untuk PC-nya. Mereka mengumumkan telah bekerjasama dengan Peter "Durante" Thoman, modder yang berhasil memperbaiki banyak bug di game Dark Souls versi PC.Tampil pada tahun 2013, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel diklaim sebagai salah satu JRPG yang harus dimainkan. Game ini menggunakan cerita cabang dari The Legend of Heroes: Trails in The Sky, tapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan tiga seri game sebelumnya tersebut. Dengan demikian, Anda bisa menjajal game ini meski belum pernah memainkan The Legend of Heroes sama sekali.Selain itu, Xseed juga akan merilis The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 walau waktu rilisnya belum diumumkan. Yang jelas, game ini akan tampil di PC melalui berbagai platform, yaitu Steam, GOG, dan Humble Store.(MMI)