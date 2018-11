Ace Combat 7 Siap Mengudara Bawa Collector's Edition

Jakarta: Bandai Namco menyatakan bahwa game Ace Combat 7: Skies Unknown siap mengudara tahun depan, persisnya pada 18 Januari 2019 dan 1 Februari 2019. Seperti biasa, game dari Bandai Namco selalu memiliki paket Collector's Edition.



Kepada Medcom.id, Bandai Namco menyampaikan bahwa Ace Combat 7: Skies Unknown akan memiliki Collerctor's Edition bernama The Stangereal Edition. Sayangnya, edisi khusus ini hanya ditujukan untuk pengguna konsol PlayStation 4.

Di dalam Strangereal Edition, Anda akan menemukan satu keping game tersebut lengkap dengan paket Season Pass yang berisi tiga pesawat dan tiga misi tambahan. Selain itu, juga tersedia mainan diecast dari repilka pesawat Arsenal Bird dengan lebar 40cm.Tidak hanya itu, Collector's Edition juga memilki Art Book ukuran A4 yang berisi 150 halaman. Buku yang berjudul ACES at War: A History 2019 ini akan menampilkan ilustrasi di dalam game, wawancara dengan tim pengembang game dan empat novel pendek karangan penulis skenario/sutradara Ace Combat 7, Sunao Katabuchi.Ada juga aksesori pelengkap berupa pin dari metal dengan ukuran 3 cm dan dua emblem bordir logo dari Erusea dan Usea. lokasi fiktif yang menjadi latar tempat dari cerita franchise game Ace Combat.Ace Combat 7: Skies Unknown sendiri sebetulnya sudah dipamerkan sejak dua tahun lalu tapi baru tahun ini selesai digarap. Tanggal rilis 18 Januari 2019 ditujukan untuk versi PlayStation 4 dan Xbox One, sementara tanggal 1 Februari 2019 untuk PC yang didistribusikan melalui platform Steam.(ELL)