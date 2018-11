Blizzard Kembali Bangkitkan Warcraft 3

Jakarta: Penggemar game RTS (Real Time Strategy) Warcraft 3 garapan Blizzard yang dirilis tahun 2002 mendapatkan kabar baik. Sang publisher mengumumkan bahwa mereka akan membangkitkan kembali game tersebut.



Game yang masih populer hingga 15 tahun sejak dirilis ini dipastikan kembali dalam bentuk remastered dan nama yang berbeda, Warcraft 3: Reforged. Apa yang ditawarkan dari versi trbaru Warcraft 3?

Tidak berbeda seperti game lawas yang dihadirkan kembali lewat versi remastered, Blizzard di acara BlizzCon menyatakan bahwa game ini akan hadir dengan resolusi 4K, dengan catatan semua proses rendering di mulai dari nol lagi.Mereka menjanjikan bahwa semua tampilan grafis pada karakter, bangunan, dan elemen di dalam game diperbarui sesuai mode grafis game saat ini. Dalam acara tersebut Blizzard memamerkan demo dari misi The Culling dari salah satu misi cerita di Warcraft 3.Blizzard juga akan menyediakan seri dari Warcraft 3 terdahulu yakni Reign of Chaos dan The Frozen Throne.Dikutip dari Polygon yang sudah menjajal demonya, kontrol gameplay di Warcraft 3: Reforge juga dibuat lebih cepat dan menyesuaikan kontrol game RTS saat ini, termasuk game MOBA (Multiplayer Online Battle Arena).Terkait game MOBA, Blizzard mengaku sudah menyiapkan fitur World World Editor yang memungkinkan pemain untuk memainkan mode permainan yang bisa dikustomisasi menjadi gaya permainan game MOBA, ARPG, survival, dan lain-lain.Blizzard menyatakan akan merilis Warcraft 3: Reforged tahun depan, tapi tidak merinci tanggal rilisnya dengan harga USD30 atau sekitar Rp449.506.(MMI)