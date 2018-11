Microsost Akuisisi Kreator Fallout: New Vegas

Jakarta: Microsoft dikabarkan kembali mengakuisisi studio game lagi yang namanya sudah cukup terkenal.



Dikutip dari Venture Beat, Microsoft mengumumkan langkah akuisisi studio game Obisidian Entertainment, sudio yang terkenal sebagai salah satu pengembang game bergaya RPG (Role Playing Game) terbaik di industri game, salah satunya Fallout: New Vegas.

Hal ini diumumkan oleh Microsoft dalam acara X018 di Mexico City, yang menjadi acara perayaan Xbox. Tidak hanya akuisisi Obsidian Entertainment, Microsoft ternyata juga mengakuisisi studio lain bernama InXile Etertainment.Tidak disebutkan berapa nilai akuisisi tersebut, tapi kedua studio adalah pecahanan dari studio game bernama Black Isle yang sempat berjaya menciptakan game bergaya RPG di akhir 1990 dan di awal tahun 2000.Kedua studo ini menambah daftar lima studi game milik Microsoft yaitu Ninja Theory, Playground Games, Compulsion Games, dan Undead Labs, dan satu studio baru buatannya bernama The Initiative.Diduga, alasan Microsoft mengakusisi banyak studio game adalah untuk bisa membuat dan merilis game yang sifatnya eksklusif untuk Xbox. Hal ini meniru kesuksesan Sony yang beberapa kali sukses di indutsri game mengandalkan game eksklusif untuk PlayStation 4.Obisidian Entertainment sendiri memiliki catatan karya yang sangat dipuji, mulai dari Star Wars: Knights of The Old Republic II, South Park: The Stick of Truth, dan di tahun ini ada Pillars of Eternity: Deadfire. Studio ini juga belakangan dikabarkan kondisi finansialnya semakin sakit.Game Pillars of Eternity sendiri dirilis setelah studio tersebut melakukan penggalangan dana lewat Kickstarter sejak 2012 dan mendapatkan dukungan dana sebanyak USD4 juta atau sekitar Rp58,7 miliar dari 74.000 penyandang dana, serta mendapatkan predikan game keempat yang mendapatkan nilai penggalangan dana terbesar.(MMI)