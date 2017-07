Game Musik Taiko No Tatsujin: Drum Session! Bersiap Masuk PS4

Metrotvnews.com: Bandai Namco baru saja mengumumkan game Taiko No Tatsujin: Drum Session! versi bahasa inggris. Game rhythm tersebut akan tampil untuk PlayStation 4 serta akan menghadirkan beragam lagu, mulai dari lagu terpopuler yang pernah ditampilkan di seri game Taiko No Tatsujin, lagu klasik, hingga lagu anime terkini.



Versi bahasa inggris untuk Taiko No Tatsujin: Drum Session! akan memiliki berbagai mode yang bisa dijajal oleh Anda. Selain itu, game ini juga dikatakan akan mendukung sistem multiplayer, sehingga Anda juga bisa bermain bersama teman. Sebuah aksesoris baru juga telah disiapkan agar pengalaman bermain Anda semakin menyenangkan.

Akesoris tersebut merupakan controller khusus bernama Taiko Drum Set untuk PlayStation 4. Sesuai dengan namanya, controller ini berupa drum mini yang dirancang khusus untuk bermain game Taiko No Tatsujin: Drum Session!. Bandai Namco juga sudah membuat bundel khusus antara Taiko Drum Set dengan game Taiko No Tatsujin: Drum Session!.(MMI)