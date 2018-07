Indonesia Bakal Berlaga di AOV World Cup 2018

Jakarta: Arena of Valor (AOV) Star League 2018 menghasilkan pemenang tim EVOS AOV sebagai perwakilan Indonesia untuk kompetisi internasional. Indonesia siap berlaga di kancah AOV World Cup 2018 yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat.



AOV World Cup 2018 sendiri akan digelar pada 18 Juli pukul 08.00 WIB, yang artinya kurang dari 24 jam lagi. Kompetisi internasional ini akan memperebutkan hadiah total uang senilai USD550.000 atau senilai Rp7,5 miliar.



Pada hari pertama nanti ada delapan tim terbaik dunia yang sudah berhasil lolos ke AOV World Cup 2018 dan akan bertanding di babak grup. Tim Indonesia yakni tim campuran EVOS dan GGWP.ID akan berlaga di dalam grup B, diisi oleh tim yang cukup disegani yakni perwakilan dari Vietnam dan Taiwan.



Campuran tim perwakilan Indonesia yakni EVOS AOV dan GGWP.ID terjadi setelah dua pemain dari tim EVOS yakni EVOS CL dan EVOS Mumuy terkendala oleh Visa Amerika Serikat dan digantikan oleh pemain GGWP.ID Wyvorz dan pelatih tim EVOS yakni EVOS Cararway.



Besok, tim Indonesia akan lebih dulu bertanding melawan tim Vietnam dengan format pertandingan Best of Three (BO3), sehingga diharapkan perpaduan dua anggota baru di tim Indonesia sudah cukup matang menghadapi laga ini.



Selanjutnya di tanggal 20 Juli 2018 tim Indonesia akan bertanding melawan tim Taiwan dengan format yang sama. Apabila berhasil memenangkan pertandingan, Indonesia akan melaju ke babak quarter final dengan format Best of Five (BO5) pada tanggal 21-22 Juli 2018.



Penggemar AOV di Indonesia juga bisa menyaksikan langsung pertandingan yang akan digelar besok pada jam 08.00 WIB melalui live streaming di kanal YouTube resmi AOV atau di halaman situs AOV World Cup 2018.

