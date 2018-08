AoV Bakal Masuk Nintendo Switch, Bisa Main Bareng?

Jakarta: Kepopuleran game jenis MOBA (multiplayer online battle arena) yang selama ini tengah populer di perangkat smartphone dan lebih dulu di PC, tampaknya akan menjamur di kalangan pengguna Nintendo Switch.



Alasannya, game Arena of Valor garapan Tencent baru saja mengumumkan kehadiran mereka untuk Nintendo Switch saat mengisi acara Gamescom 2018. Rencananya, game tersebut akan segera hadir di bulan September nanti.

Tencent sudah menyiapkan dua tim developer yang berbeda untuk mengurus game Arena of Valor di smartphone dan Nintendo Switch. Sayangnya, kedua platform tersebut dikabarkan tidak bisa main bareng.Engadget menerima informasi bahwa Tencent ingin memaksimalkan kemampuan dapur pacu Nintendo Switch, sehingga dari segi tampilan game tersebut jauh lebih menarik ketimbang versi smartphone berdasarkan trailer yang dirilis.Dampaknya, pemain Arena of Valor di Android dan iOS dikabarkan tidak akan bisa bermain bersama atau bertarung satu sama lain dengan pemain di platform Nintendo Switch.Di satu sisi, hal ini mungkin kabar buruk bagi penggemar game tersebut. Bagi Tencent, ini kesempatan untuk menciptakan pasar yang berbeda. Apabila selama ini game Arena of Valor versi smartphone telah dianggap sebagai bagian dari esport, kesempatan yang sama juga terbuka bagi game di platform Nintendo Switch.Game Arena of Valor dikabarkan sudah menjadi game populer di dunia dengan jumlah pemain lebih dari 200 juta pemain bahkan sebelum meluncur di kawasan Amerika Utara di bulan Desember lalu.(MMI)