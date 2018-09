CD Projekt Red Siapkan Game Baru The Witcher

Jakarta: Di bulan Juli, publisher CD Projekt Red memastikan bahwa seri The Witcher selanjutnya tidak akan lagi menghadirkan Geralt of Rivia sebagai karakter utama. Kini publisher tersebut kembali bersiap merilis game lainnya dari seri The Witcher.



Dikutip dari Eurogamer, game terbaru tersebut berjudul Thronebreaker: The Witcher Tales merupakan game spin-off dari dari seri The Witcher. Game yang sudah tampil di GOG dengan harga Rp447 ribu ini mengusung gameplay RPG berpadu card game.

Dengan tampilan ala game isometric, Thronebreaker: The Witcher Tales disebut menampilkan cukup banyak dialog seperti game sebelumnya, dengan memberikan sentuhan card game seperti Gwent: The Witcher Card Game.Dalam game ini Anda akan memainkan karakter utama Queen Meve, penguasa sekaligus veteran perang yang menguasai Nothern Realms (Lyria dan Rivia) yang harus kembali berjuang melawan invasi dari Nilfgaardian Empire.Dari informasi yang dikumpulkan, jalan cerita dalam game ini tidak akan terikat langsung dan mengarah ke Geralt of Rivia. Namun, sosok Queen Meve yang termasuk yang pernah memberikan dukungan dan mengakui kehebatan Geralt.Informasi lain menyebutkan bahwa game ini menyediakan waktu permainan dan cerita berdurasi 30 jam untuk ditamatkan. Tersedia banyak misi utama dan misi sampingan sekaligus dialog yang akan mengungkapkan lebih banyak cerita terkait awal mula latar dunia game The Witcher.Menariknya, game ini tidak menyebutkan bahwa mereka mengadopsi card game Gwent: The Witcher Card Game, tetapi elemen gameplay card game yang disajikan sangat sama. Thronebreaker: The Witcher Tales rencananya akan dirilis secara resmi 23 Oktober nanti.(MMI)