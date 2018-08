BioWare Siapkan Dragon Age dan Mass Effect Terbaru?

Jakarta: Dalam perhelatan E3 2018 bulan Juni lalu, BioWare akhirnya menayangkan franchise game terbarunya yakni Anthem yang menerima respons cukup positif.



Pihak BioWare ternyata masih ingat dengan franchise game mereka terdahulu yang kini belum berkabar lagi.



Dalam blog resmi, General Manager BioWare Casey Hudson mengucapkan terima kasih atas respons gamer dan akan kembali hadir di acara PAX West untuk membeberkan lagi tentang game Anthem.



Di dalam blog tersebut Hudson ternyata menyiratkan sesuatu bahwa dia dan timnya juga tengah menyiapkan game terbaru, yang kemungkinan Dragon Age dan Mass Effect.



"Kami mendengar dengan jelas hal yang sedang dibicarakan oleh penggemar franchise Dragon Age dan Mass Effect. Tim kami saat ini juga tengah mengerjakan suatu rahasia, pasti akan disukai para penggemar. Hanya saja kami sedang belum bisa membicarakannya sedikit pun," jelas Hudson.



Jadi kemungkinan besar di tengah fokus BioWare menyiapkan Anthem yang akan dirilis di platform Xbox One, PC, dan PS4 di bulan Februari nanti, mereka juga sedang mengerjakan franchise dari dua game mereka yang lama tidak berkabar.



Seri terakhir franchise Dragon Age terakhir kali dirilis pada 2014 dengan Dragon Age: Inquisition serta kehadiran dua DLC di tahun selanjutnya. Sementara franchise Mass Effect terakhir kali muncul di 2017 lewat Mass Effect Andromeda, yang mendapat nilai buruk di kalangan gamer.



Tidak hanya Dragon Age dan Mass Effect yang dijanjikan oleh BioWare. Hudson dengan jelas menyebutkan bahwa mereka punya ekspansi terbaru dari Star Wars: The Old Republic.

(MMI)