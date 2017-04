Gamer Kini Bisa Dapat Uang dari Twitch

Metrotvnews.com: Penyedia layanan live streaming game, Twitch, mengumumkan program afiliasi baru. Program tersebut memungkinkan gamer mendapatkan uang dari siaran langsungnya melalui Twitch.



Mirip dengan YouTube Partner, program afiliasi Twitch kali ini membuat siapa saja bisa mendapatkan uang dari siaran langsung gamenya, asalkan memenuhi syarat minimum siaran di Twitch.

Menurut The Verge, syarat minimum tersebut adalah harus memiliki waktu siaran minimal 500 menit dalam 30 hari terakhir, memiliki tiga penonton di waktu bersamaan, dan memiliki minimal 50 follower. Pihak Twitch berharap program afiliasi baru ini dapat mendongkrak jumlah gamer yang melakukan live streaming.Program ini akan berjalan bersama dengan yang sebelumnya, yaitu Partnership. Berbeda dengan Partnership yang memungkinkan gamer menetapkan ongkos berlangganan untuk menonton live streaming, program afiliasi kali ini akan hadir menggunakan sistem microstransaction.Penonton nantinya dapat membeli sebuah emoticon khusus yang bisa digunakan di fitur chat yang muncul ketika ia melihat sebuah live streaming. Pihak Twitch mengatakan akan ada model monetisasi lain yang akan diterapkan di program afiliasi kali ini, termasuk hingga pembuatan merchandise."Melalui program afiliasi beru ini, kami berharap bisa mendukung berbagai komunitas gaming di luar sana dan memenuhi kebutuhannya. Kami juga berharap program ini akan menambah jumlah komunitas yang ada," ujar Senior Vice President of Commerce and Developer Success, Twitch, Ethan Evans.(MMI)