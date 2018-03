Call of Duty: Black Ops 4 Meluncur 12 Oktober

Jakarta: Pada bulan Februari lalu, Medcom.id mengumpulkan kabar bahwa franchise terbaru dari Call of Duty: Black Ops akan hadir di tahun ini dan kini kabar tersebut terbukti.



Lewat sebuah pengumuman singkat, Activision menyebutkan Call of Duty: Black Ops 4 atau yang mereka tulis sebagai Call of Duty: Black Ops IIII akan dirilis global pada 12 Oktober 2018.

Namun, sebelum dirilis global mereka akan lebih dahulu menggelar Community Reveal Event pada tanggal 17 Mei. Activision masih memercayakan pengembangan Call of Duty: Black Ops 4 kepada studio Treyarch.Sayangnya, pihak Activision tidak melampirkan pengumuman singkat tersebut dengan foto-foto gameplay atau teaser. Kemungkinan besar game ini akan mendarat di PS4, Xbox One, dan PC. Bagaimana dengan Nintendo Switch? Tampaknya platform ini maish kurang beruntung.Justru yang menjadi pembicaraan banyak pihak adalah tanggal rilis yang disebut lebih cepat dari yang biasa dipilih Activision untuk Call of Duty. Dikutip dari Forbes, ada kans besar mereka menghindari persaingan langsung dengan Red Dead Redemption 2.Red Dead Redemption 2 yang dirilis Rockstar akan hadir pada tanggal 26 Oktober 2018, dan dianggap sebagai game GTA V dengan latar belakang cerita masa koboi di Amerika Serikat. Game ini diprediksi akan 'meledak' seperti saat GTA V dirilis.(MMI)