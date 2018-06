Developer Titanfall Buat Game Star Wars Baru, Jedi: Fallen Order

Jakarta: Developer Titanfall, Respawn Entertainment tengah mengembangkan game Star Wars baru berjudul Jedi: Fallen Order, ungkan penerbit Electronic Arts dalam konferensi pers E3.



CEO Respawn, Vince Zampella, sekilas membahas tentang game action-adventure tersebut. Dia menyebutkan, game ini akan bercerita tentang "era kelam" dari dunia Star Wars, yaitu ketika para Jedi tengah diburu.

Menurut situs resmi, game ini akan mengambil setting waktu tidak lama setelah Star Wars: Episode III -- Revenge of the Sith dan akan fokus pada Padawan yang berhasil menyelamatkan diri dari perburuan Jedi oleh Emperor Palpatine.Zampella dan salah satu pendiri Respawn, Jason West ikut dalam tim Call of Duty di Infinity Ward sebelum mereka keluar dan membuat Respawn pada 2010. Studio ini dikenal dengan game-game first-person shooters seperti Titanfall dan Titanfall 2.Sebelum ini, EA meminta studio di balik Dead Space, Visceral untuk membuat game Star Wars dengan nama kode Ragtag. Game tersebut merupakan game adventure yang fokus pada cerita. Namun, konsep game tersebut tidak mendapat sambutan hangat para pemain.Ini mendorong EA untuk mengubah desain game tersebut. Pada Oktober, EA mengumumkan bahwa mereka akan merombak Ragtag.Jedi: Fallen Order akan diluncurkan pada musim liburan tahun depan.(MMI)