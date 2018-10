Edisi Spesial Devil May Cry 5 Sentuh Rp121 Juta?

Jakarta: Game dengan paket penjualan edisi khusus biasanya dilengkai dengan berbagai aksesori eksklusif, tak lupa dengan konten digital tambahan. Oleh karena itu, sudah pasti harganya lebih mahal.



Namun, bundling game Devil May Cry 5 dinilai paling mahal karena nilainya mencapai USD8.000 atau senilai Rp121 juta. Dikutip dari Mashable, edisi khusus ini hanya hadir untuk kawasan Jepang, sesuai informasi situs Capcom.

Situs Capcom Jepang menyebutkan bahwa bundling ini tidak hanya berisi game, tetapi juga koleksi spesial Devil May Cry, termasuk satu jaket yang digunakan karakter di dalam game.Seara detil, disebutkan bahwa edisi khusus Devil May Cry 5 untuk PlayStation 4 atau Xbox One punya box art serta replika jaket tiga karakter utama, dalam ukuran badan yang tidak disebutkan. Ukuran ini bisa dikustomisasi dengan dibuatkan nama pemiliknya di bagian dalam jaket.Jangan kira jaket ini desainnya sederhana, karena memiliki desain yang cukup menarik perhatian. Panjangnya sendiri sampai lutut.Jaket V hadir tanpa potongan lengan, sementara jaket karakter Nero yang ditampilkan robek dibagian lengan kanannya bisa dipilih oleh pembelinya, apakah mau model bagian lengan yang robek atau utuh.Sementara jaket Dante hadir dengan warna merah maroon menjadi bundling dengan harga paling mahal. Bagi pengguna yang ingin mencari dan memilikinya, bisa langsung memeriksa Ultra Limited Edition Devil May Cry 5.(MMI)