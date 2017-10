Begini Sejarah Terbentuknya Brotherhood of Assassins

Metrotvnews.com: Cuplikan video baru Assassin's Creed Origins baru saja dirilis. Kali ini Ubisoft memperlihatkan sejarah singkat bagaimana Brotherhood of Assassins terbentuk dengan Bayek sebagai salah satu assassin pertama di dunia.



Singkatnya, Brotherhood of Assassins hadir karena tekanan dari penguasa di Mesir Kuno, sehingga memaksa Bayek dan beberapa orang lainnya membentuk kelompok perlawanan atas tindakan Firaun yang semena-mena.

Di awal cuplikan, diperlihatkan kampung halaman Bayek sedang terbakar dan penduduknya berlarian. Sepertinya kampung halaman Bayek merupakan korban salah satu kekejaman Firaun yang pada saat itu sedang berada di bawah kendali kelompok misterius yang memang menginginkan kekuasaan atas Mesir.Melihat tindakan semena-mena tersebut, Bayek tidak tinggal diam. Ia yang semula merupakan rakyat biasa memutuskan untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri. Dari sanalah ia belajar menjadi seorang assassin yang pertama di dunia.Dalam cuplikan tersebut, Bayek juga mengatakan jika seorang assassin akan selalu berada dalam kegelapan, bertindak tanpa diketahui, namun "melayani" cahaya keadilan. Kata-kata tersebut yang sepertinya akan menjadi doktrin utama Brotherhood of Assassins nantinya, yaitu "we work in the darkness, to serve the light," atau "kami beraksi di kegelapan untuk melayani cahaya."Assassin's Creed: Origins sendiri bakal dirilis pada 27 Oktober mendatang untuk PC, PlayStation 4, dan Xbox One.(MMI)