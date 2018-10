Bethesda Setengah Hati Dukung Cross-Play dari Sony

Jakarta: Beberapa waktu lalu, Sony akhirnya bermurah hati menyediakan fitur cross-play, sehingga gamer di konsol PS dan platform lain bisa bermain bersama. Game pertama yang didukung adalah Fortnite.



Pengumuman ini ditanggapi positif oleh seluruh developer dan publisher game ternama, termasuk Bethesda. Game mereka Fallout 76 akan dirilis November, dan sudah mendukung online-multiplayer.

Folks, chill. I work with a lot of devs and games for whom this is important going forward.



Fallout 76 does not support crossplay, for a number of reasons. I have no idea if it ever will. But I assure you it is not on our radar right now as we focus on B.E.T.A. and Launch.