Bawa Latar Yunani Kuno, Ubsioft Siapkan Assassin's Creed Odyssey

Jakarta: Setelah beberapa waktu lalu Art Director Ubisoft untuk Assassin's Creed Origins mengunggah koleksi foto liburan singkatnya di Yunani, yang ditafsirkan oleh gamer sebagai latar selanjutnya dari franchise Assassin's Creed, kini jabawannya terkuak langsung dari Ubisoft.



Lewat akun twitter resmi Assassin's Creed, diunggah sebuah cuitan berisi video teaser dari Assassin's Creed Odyssey yang rupanya mengambil latar Yunani Kuno. Hal ini terlihat dari cover awal teaser video tersebut yang menampilkan geometri segitiga khas insignia Assassin's Creed dengan simbol berupa helm ala pasukan militer Yunani Kuno.

See you at E3! pic.twitter.com/03NTPhCkCf