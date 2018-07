CD Projekt Red: The Witcher Selanjutnya Tanpa Geralt

Jakarta: Kesuksesan salah satu gim buatan CD Projekt Red The Witcher 3 masih berlanjut. Pada Januari lalu Steam menyebut gim ini sebagai salah satu di daftar gim terlaris sepanjang 2017 dan menjadi satu-satunya gim dengan mode single player di daftar tersebut.



Dikutip dari PC GamesN, beredar informasi bahwa seri The Witcher akan mendapat kelanjutannya. Kabar ini diambil dari sebuah interview situs Polandia, Bankier.pl dengan CEO CD Projekt Red Adam Kicinski yang mengaku sudah memiliki rencana tersebut.

Namun, ada hal menarik bagi penggemar gim ini. The Witcher selanjutnya tidak akan diberi nama The Witcher 4, dan mungkin tidak akan berfokus kepada tokoh utama Geralt of Rivia. Alasannya karena tiga seri sebelumnya merupakan trilogi."Tiga seri pertama The Witcher merupakan trilogi sehingga kami tidak bisa memberi nama gim selanjutnya sebagai The Witcher 4. Tentu saja bukan berarti kami akan meninggalkan sepenuhnya dunia cerita The Witcher selama beberapa tahun dan menjadi salah satu franchise bagi perusahaan kami," ungkap Kicinski.Sayangnya Kicinski tidak mau berbagi lebih banyak informasi terkait gim The Witcher terbaru. Beredar kabar bahwa CD Projekt Red tengah menggarap dua gim yang salah satunya adalah Cyberpunk 2077 dan satu lagi masih misterius.Cyberpunk 2077 sendiri disebut akan menjadi franchise selanjutnya dari CD Projekt Red yang akan meledak di pasar, karena sudah empat tahun hilang tanpa kabar dan arkhirnya muncul di ajang E3 2018 bulan lalu.(MMI)