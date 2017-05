Game Mobile Tactical RPG War of Crown Sudah Hadir di Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Publisher game Gamevil kembali mengumumkan game terbarunya, yaitu War of Crown.



Game tactical RPG yang dibuat oleh ASONE GAMES ini diklaim akan menjadi salah satu game mobile paling terkenal karena memiliki berbagai fitur di antaranya adalah real-time PVP, gameplay yang cukup unik untuk game mobile (tactical strategy), dan cerita yang kompleks.

War of Crown memiliki latar belakang cerita fantasi yang mengisahkan bangkitnya pasukan zombie untuk menguasai kekuatan dari sebuah mahkota. Pemain akan memainkan beberapa karakter seperti Esherite, Lyilis, dan Arandel untuk bertempur dan mengalahkan pasukan zombie tersebut dan mengambil alih kekuatan mahkota agar tidak disalahgunakan.Pihak Gamevil mengklaim, pemain yang telah menjajal War of Crown selama masa closed beta mengatakan gameplay yang ditawarkan cukup unik. Banyaknya pilihan taktik termasuk perhitungan langkah karakter, elemen yang digunakan, dan combo skill yang dapat dilakukan setiap karakter membuat game ini menjadi salah satu game mobile yang memerlukan strategi yang cukup kompleks.Selain itu, fitur real time PVP dengan mode drafting dikatakan akan membuat game ini lebih seru. Kualitas grafis yang ditampilkan juga sudah sangat baik karena telah menggunakan teknologi grafis terkini.Crown of War kini sudah bisa dimainkan secara gratis dan dapat diunduh melaluiatau(MMI)