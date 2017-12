Game Mobile RPG Harry Potter Dirilis Tahun Depan

Film Fantastic Beasts 2 akan Tampilkan Dumbledore dan Newt Remaja Rabu, 07 Jun 2017 18:31 Kisah film Fantastic Beasts 2 tampaknya akan mundur lebih jauh lagi ke masa lalu dalam linimasa dunia sihir Harry Potter.

Film Warner Bros Beri Izin Proyek Film Voldemort Versi Penggemar Sabtu, 03 Jun 2017 15:33 Sekelompok penggemar kisah Harry Potter Italia membuat proyek film sempalan tentang Voldemort.

Film Teaser Pertama Prekuel Harry Potter tentang Voldemort Dirilis Selasa, 30 May 2017 12:07 Film panjang ini berjudul Voldemort: Origins of the Heirs  (VOOTH) dan diproduksi oleh studio independen Tryangle Films.

Newsline Sepuluh Kampus Ini Berikan Materi Ajar Terkait Harry Potter Rabu, 15 Mar 2017 16:17 Kurang lebih ada sepuluh kampus di Amerika, Kanada dan juga Inggris memiliki kelas dengan pelajaran/aktivitas mengenai Harry Potte…

Film Alasan Robin Williams Pernah Ditolak Bintangi Film Harry Potter Selasa, 03 Jan 2017 16:20 Robin Williams hampir saja membintangi film Harry Potter. Namun, produser film tentang dunia sihir itu menolaknya.

Photo Buku Langka Tulisan Tangan JK Rowling Terjual Rp6,15 Miliar Kamis, 15 Dec 2016 12:25 Metrotvnews.com, London: Sebuah buku langka yang ditulis tangan dan digambar oleh penulis 'Harry Potter' Joanne Kathleen R…

Good News Today Mengunjungi Tempat 'Kelahiran' Harry Potter Kamis, 08 Dec 2016 17:10 Penulis fenomenal JK Rowling ternyata mendapatkan inspirasi untuk menulis buku Harry Potter pertama di sudut sebuah kafe di Kota E…

Film Harry Potter and The Cursed Child Akan Pentas di Broadway Minggu, 04 Dec 2016 13:58 Setelah sukses di Palace Theater London, Harry Potter and The Cursed Child akan dibawa kembali ke Broadway, New York pada 2018.

Film Fantastic Beasts and Where to Find Them Sudah Meraup Rp6,8 triliun Kamis, 01 Dec 2016 15:05 Seperti sudah diprediksi banyak orang, film Fantastic Beasts and Where to Find Them akan meraih sukses. Terbukti, film spin-off Ha…

Film Produser Pastikan Colin Farrel Tak Ikut Bintangi Fantastic Beast 2 Selasa, 22 Nov 2016 19:34 Penggemar pun bertanya-tanya apakah Collin Farrell dan karakternya kembali muncul di sekuel Fantastic Beasts and Where to Find The…

Game No Man's Sky Anda Bisa Terbang Pakai Millenium Falcon di No Man's Sky games Rabu, 13 Dec 2017 11:10 Rabu, 13 Dec 2017 11:10 Pesawat Millenium Falcon tersebut bisa hadir menggunakan mod bernama MorShips for Atlas Rising.

Game Super Robot Wars X Hadir di PS4 dan PS Vita April 2018 games Selasa, 12 Dec 2017 20:40 Selasa, 12 Dec 2017 20:40 Game pertarungan antar robot dari berbagai judul anime tersebut dijadwalkan akan bisa dimainkan mulai tanggal 26 April 2018 untuk …

Game Gintama Rumble Tawarkan Aksi Penuh Bumbu Parodi games Selasa, 12 Dec 2017 13:59 Selasa, 12 Dec 2017 13:59 Pemain juga bisa mengeluarkan berbagai jurus parodi yang menjadi ciri khas utama seri anime Gintama.

Game Shadow of the Colossus Masuk Indonesia 6 Februari 2018 games Selasa, 12 Dec 2017 12:21 Selasa, 12 Dec 2017 12:21 Di Indonesia game versi remaster tersebut bakal dibanderol seharga Rp499.000 untuk versi Blu-ray Disc.

Game One Piece World Seeker Bertarung di PS4 dan PC Tahun Depan games Selasa, 12 Dec 2017 11:13 Selasa, 12 Dec 2017 11:13 Sesuai dengan namanya, game ini merupakan adaptasi dari serial anime dan manga terkenal One Piece dan diklaim sebagai proyek palin…

Game Review Game Anda Harus Main Wolfenstein II: The New Colossus, Kenapa? games Senin, 11 Dec 2017 17:48 Senin, 11 Dec 2017 17:48 Seri terbaru ini meneruskan kisah pejuang setengah gila B.J. Blazkowicz bersama kelompok Kreisau Circle melawan Nazi.

Game Bos Sony Ingin Nama Pengguna di PSN ID Bisa Diganti games Senin, 11 Dec 2017 17:27 Senin, 11 Dec 2017 17:27 CEO Sony Interactive Entertainment America Shawn Layden mengatakan dirinya berharap sistem untuk mengganti nama PSN ID bisa dihadi…

Game Street Fighter Bakal Punya Edisi Khusus Ulang Tahun ke-30 games Senin, 11 Dec 2017 17:12 Senin, 11 Dec 2017 17:12 Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-30 di bulan Mei 2018 nanti, Capcom menyiapkan satu game spesial dari franchise¬†pertaru…

Game Legrand Legacy Siap Rilis di PC Januari 2018 games Senin, 11 Dec 2017 15:52 Senin, 11 Dec 2017 15:52 Menariknya, game ini justru bakal lebih dulu tampil di PC ketimbang konsol yang dijadwalkan baru akan dirilis tahun 2019.