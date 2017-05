Ini Tanggal Rilis South Park: The Fractured But Whole

Metrotvnews.com: Setelah mengalami beberapa kali penundaan, Ubisoft akhirnya mengumumkan tanggal rilis untuk game South Park: The Fractured But Whole.



Game kedua South Park dari Ubisoft setelah The Stick of The Truth ini dijadwalkan akan hadir untuk PC, PlayStation 4, dan Xbox One pada tanggal 17 Oktober mendatang. Ubisoft juga merilis cuplikan video baru untuk game ini.

Cuplikan video terbaru The Fractured But Whole memperlihatkan latar belakang cerita game ini. Dikisahkan sebuah kejahatan sedang melanda kota South Park. Kejahatan tersebut adalah serangan kentut dari kriminal yang tidak diketahui identitasnya. Utuk melindungi kota, tim superhero yang dipimpin oleh Coon bergerak dan berusaha untuk mengembalikan kedamaian kota.Dikenalkan di ajang E3 2016 lalu, South Park: The Fractured But Whole awalnya dijadwalkan akan dirilis tanggal 6 Desember 2016. Namun karena suatu alasan, perilisan game tersebut mundur ke awal tahun 2017. Perilisan game ini kembali diumumkan ditunda pada bulan Februari dan Ubisoft tidak memberitahu kapan The Fractured But Whole akan dirilis.Pada saat itu, Ubisoft mengatakan tim pengembang game ini ingin memastikan South Park: The Fractured But Whole bisa tampil sesuai ekspektasi gamer, sehingga perilisannya harus ditunda.Berbeda dengan pendahulunya, South Park: The Fractured But Whole akan hadir dengan tema superhero dan memiliki jajaran kelas karakter baru. Game ini juga akan memiliki sistem pertempuran yang lebih ke arah action dan real-time, bukan lagi turn-based seperti The Stick of Truth.(MMI)