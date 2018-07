EA Akuisisi Industrial Toys

Jakarta: Electronics Arts telah mengakuisisi Industrial Toys, developer game mobile yang didirkan oleh co-founder Bungie, Alex Seropian pada 2012.



Studio itu akan menjadi bagian dari EA Worldwide Studio dan memilliki tugas untuk "fokus pada berbagai pengalaman baru", menurut pengumuman EA.

Industrial Toys dikenal dengan game mobile shooter buatannya seperti Midnight Star dan skeulnya, Midnight Star: Renegade, lapor Polygon. Stuido asal California itu mempekerjakan 14 orang. Keempat belas orang itu akan bertugas untuk menawarkan konsep game baru di EA."Kami sangat senang karena mereka bergabung dengan studio kami untuk mengejar ide baru bersama dan membuat game-game baru hebat untuk para pemain kami," kata EA Worldwide Studios Group GM, Samantha Ryan dalam sebuah pernyataan resmi.Sebelum mendirikan Industrial Toys, Seropian ikut berperan untuk mendirikan Bungie. Di sina, dia bertanggung jawab atas Marathon dan Halo: Combat Evolved.Setelah Bungie dijual ke Microsoft, Seropian mendirikan Wideload Games, developer dari Stubbs the Zombie dan Hail to Chimp.Wideload kemudian diakuisisi oleh Disney dan Seropian mendapatkan jabatan sebagai Vice President of Game Development di Disney Interactive Studio. Seropian kemudian memutuskan untuk meninggalkan Disney pada 2012 untuk mendirikan Industrial Toys.(MMI)