Lisensi Musik Habis, Game Alan Wake Bakal Ditarik dari Peredaran

Metrotvnews.com: Jika Anda masih belum memiliki game Alan Wake, mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk memilikinya.



Menurut pengumuman resmi Remedy Games, game petualangan dengan nuansa psikologis tersebut akan segera dihilangkan dari berbagai platform, termasuk Steam pada tanggal 15 Mei besok. Alasan mengapa game ini dihilangkan adalah karena lisensi musiknya yang sudah kadaluwarsa, sehingga memaksa Remedy Games untuk menghentikan pemasarannya.

Alan Wake sale on @steam_games 90% discount starting 5/13. Game will be removed from stores after 5/15 due to expiring music licenses. pic.twitter.com/y10DPgY8Q0 — Remedy Entertainment (@remedygames) May 12, 2017

Alan Wake merupakan salah satu dari sedikit game yang menggabungkan unsur petualangan dengan psikologis. Dalam game ini, Anda akan memerankan Alan Wake yang berusaha memecahkan misteri mengenai sosok bayangan yang selalu datang menyerangnya.Tidak hanya itu, Alan juga harus mencari istrinya, yaitu Alice, yang hilang secara misterius.Musik memang merupakan salah satu kekuatan utama mengapa game ini menjadi cukup populer di masanya. Alan Wake tampil dengan musik seperti Up Jumped The Devil yang dinyanyikan oleh Nick Cave & the Bad Seeds serta In Dreams oleh Roy Orbison.Menjelang penghentian distribusinya, Remedy Games mengadakan diskon khusus untuk Alan Wake. Mulai hari ini hingga tanggal 15 Mei mendatang, game Alan Wake akan mendapatkan diskon 90 persen.(MMI)