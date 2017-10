Layanan Game Online Hawken Tutup Awal 2018

Metrotvnews.com: Hawken, game pertempuran robot online yang dirilis tahun 2014 akan segera ditutup. Game tersebut akan dihapus dari Steam pada tanggal 2 Januari 2018 mendatang. DLC dan sistem microtransaction dalam game ini juga sudah dihentikan mulai tanggal 2 Oktober kemarin.



"Setelah tiga tahun dirilis di Steam dan melayani gamer, dengan berat hati kami akan menghentikan layanan game Hawken serta pengembangannya," tulis developer Reloaded Games melalui akun Facebook resminya.

"Game ini akan dihapus dari Steam pada tanggal 2 Januari 2018. Sementara DLC dan sistem in-game purchase sudah dibekukan per tanggal 2 Oktober 2017."Hawken pertama kali dipamerkan pada tahun 2011, dan dikatakan masih dalam pengerjaan pada saat itu. Reaksi gamer pada saat pengenalannya sangat positif, dan ini merupakan salah satu game multiplayer yang paling ditunggu di PC. Tahun 2014 game ini resmi dirilis, dan setahun kemudian pihak Reloaded Games merilis versi Xbox One dan PlayStation 4.Versi konsol dari game ini tampaknya masih belum ditutup, mengingat pengumuman kali ini secara spesifik menyebutkan untuk PC. Meski demikian, beberapa pengamat mengatakan versi konsol Hawken juga akan ditutup layanannya dalam waktu dekat.Alasan penutupan layanan game Hawken masih belum jelas, namun kemungkinan besar dikarenakan oleh jumlah pemain yang sangat sedikit. Terakhir, game ini hanya memiliki 86 pemain aktif per hari. Jumlah tersebut jauh sekali di bawah rata-rata pemain aktif game online di Steam.(MMI)