Dirombak, Map Dust2 Segera Masuk Lagi ke Mode Kompetitif CS:GO

Metrotvnews.com: Map Dust2 akhirnya resmi kembali hadir di mode kompetitif Counter-Strike: Global Offensive setelah beberapa bulan absen. Menurut PC GAMER, map Dust2 yang kini hadir telah mengalami perombakan, sehingga pemain bisa bermain lebih kompetitif ketika menggunakan map tersebut.



Pihak Valve memang belum memberitahu perubahan apa saja yang dihadirkan di Dust2 versi baru ini. Meski demikian, akun Twitter resmi CS:GO sudah memberikan gambaran kasar dari map tersebut. Dust2 memang tampaknya sudah dirombak habis-habisan oleh Valve. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya mobil dan objek lainnya yang ada di cuplikan.



Coming soon for testing in CS:GO’s next beta depot: an updated, refined version of its most iconic map – Dust2. pic.twitter.com/0xBbbcXxzy