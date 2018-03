Jagoan The Witcher 3 Bakal Muncul di Game Lain?

Jakarta: Kerja sama antar game dengan menghadirkan skin khusus atau guest character semakin sering ditemukan pada game terkini. Meksipun tidak memiliki efek pada permainan, hal ini menjadi salah satu bentuk layanan kepada penggemar game.



Hal yang serupa tampaknya juga akan dilakukan oleh karakter jagoan dari game The Witcher, yakni penyihir pria berambut panjang Geralt of Rivia. Langkah tersbeut pertama kali diumumkan oleh Community Manager The Witcher Marcin Momot lewat akun Twitter.

What if Geralt was going to step out of the @witchergame for the very first time to make an appearance in one of the upcoming games later this year? pic.twitter.com/dMTn1Im6HD