Street Fighter Bakal Punya Edisi Khusus Ulang Tahun ke-30

Jakarta: Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-30 di bulan Mei 2018 nanti, Capcom menyiapkan satu game spesial dari franchise pertarungan Street Fighter.



Dilaporkan Kotaku, Capcom baru saja mengumumkan bahwa mereka menyiapkan Street Fighter 30th Anniversary Collection. Capcom akan menghadirkan 12 game terdahulu dari seri Street Fighter, mulai dari game pertama yang dirilis pada tahun 1987.

Mulai dari Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III: 2nd Impact and Street Fighter III: Third Strike.Tujuannya untuk membawa penggemarnya bernostalgia ke jaman game ini berjaya sebagai salah satu game figthing terpopuler di konsol arcade saat itu. Tidak tanggung, Capcom akan merilis edisi khusus ini untuk PS4, Xbox One, PC, dan Nintendo Switch.Capcop juga sadar bahwa kini game mobile sedang sangat populer. 3 dari 12 game yang dipaket dalam edisi ulang tahun tersebut akan diberikan fitur online multiplayer yang juga bisa dimainkan di smartphone.Tidak hanya itu, dalam edisi ulang tahun tersebut Capcom membekali beberapa konten collector edition berupa artwork, animasi grafis tiap karakter dan lain-lain. Belum diketahui harga banderol edisi khusus tersebut.(MMI)