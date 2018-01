The Witcher 3 Masih Jadi Game Terlaris di Steam 2017

Jakarta: The Witcher 3 menjadi salah satu dalam 12 game terlaris di Steam. The Witcher 3 masih masuk dalam 12 game terlaris di kelas platinum Steam.



Kelas platinum adalah golongan game terlaris Steam, disusul kategori gold, dan seterusnya. Tidak disebutkan berapa angka penjualannya yang diperoleh.

Hal yang menarik adalah ketika kita menyadari bahwa game The Witcher 3 dirilis pada tahun 2015. Keberhasilannya di tahun ini menjelaskan bahwa game tersebut masih banyak yang ingin memainkannya. Bahkan di tahun 2016 game ini juga berhasil menduduki peringkat kedua game PC terlaris di Steam.Di 2016, The Witcher 3 berhasil memperoleh penjualan lebih besar dari game yang dirilis di akhir 2015 maupun sepanjang 2016, sebut saja Doom, Call of Futy: Black Ops 3, Stardew Valley, Rise of the Tomb Raider, dan banyak lagi.PC GAMER menyebutkan game The Witcher sendiri tidak hadir atau berkembang dengan memiliki fitur seperti game multiplayer saat ini, misalnya skin, loot box, dan fitur lain yang umum dijumpai pada game multiplayer.Jika dilihat lagi, The Witcher 3 hadir sebagai game singleplayer. Melihat daftar 12 game terlaris di kelas platinum Steam game tersebut menjadi satu-satunya game singleplayer serta terlawas dibandingkan lainnya.Kehebatan The Witcher 3 karya CD Projekt tidak terletak pada fitur atau gimmick yang ditemukan pada game multiplayer saat ini melainkan pada free DLC atau update yang bergulir secara berkala untuk game dan bundling 2 seri game sebelumnya dengan harga terjangkau.Akhirnya diambil kesimpulan bahwa game The Witcher 3 memang salah satu game terbaik yang menjadi koleksi game wajib dimiliki dan dimainkan.(MMI)