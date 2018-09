Dua Atlet DOTA 2 Indonesia Unjuk Gigi di Tim Esport Malaysia

Jakarta: Dua pemain esport dari DOTA 2 Tanah Air akan berlaga di kompetisi tingkat dunia bersama tim negara tetangga.



Dikutip dari GGWP, dua atlet esport DOTA 2 populer Indonesia: Kenny "Xepher" Deo dari tim RRQ dan Muhammad "InYourdreaM" Rizky asal The Prime secara resmi bergabung ke TNC Tiger, yang baru ini resmi ganti nama menjadi Tiger.

We are proud to announce our lineup going into the new season of the Dota Pro Circuit. Please continue to support us and our players.



Jay Son 'Ahjit' Lai

Muhammad Rizky 'InYourDream' Anugrah

David 'Moonmeander' Tan

Kenny 'Xepher' Deo

Theeban '1437' Siva pic.twitter.com/rzfphQqhkN