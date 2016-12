Gamer Berhasil Tamatkan Dark Souls III dalam 70 Menit

Metrotvnews.com: Speedrun atau ajang menamatkan game dengan waktu paling cepat memang masih sangat populer di antara gamer saat ini.



Baru-baru ini, seorang gamer berhasil memecahkan rekor dalam menamatkan game Dark Souls III, yaitu hanya dalam waktu 1 jam, 9 menit, dan 35 detik saja. Lebih hebatnya lagi, semua pencapaian tersebut sudah termasuk DLC Ashes of Ariandel yang baru saja dirilis.

Dalam videonya, gamer sekaligus YouTuber bernama Qtt Six tersebut terlihat sangat lihai dalam menghadapi berbagai boss yang ada di Dark Souls III dan DLC Ashes of Ariandel. Bahkan serangan musuh jarang sekali ada yang mengenai karakternya.Kemampuan dalam menghindar berbagai serangan musuh yang mematikan di Dark Souls III menjadi kunci bagaimana Qtt Six bisa menamatkan game tersebut dalam waktu yang sangat singkat.Selain itu, Qtt Six juga tampaknya sudah berlatih dan bermain Dark Souls cukup lama. Hal tersebut sangat terlihat ketika ia mengakses berbagai menu yang ada di dalam game dengan sangat cepat, sehingga bisa meminimalisisr waktu permainan.Qtt Six juga terlihat telah mengetahui berbagai titik kelemahan setiap boss, sehingga ia terlihat sangat mudah melumpuhkannya.Dark Souls III sendiri merupakan game besutan From Software yang disebut-sebut sebagai game paling brutal yang pernah ada. Game ini menuntut pemainnya untuk bisa membaca setiap gerakan lawan dan hadir dengan tingkat kesulitan di atas rata-rata game lainnya.Sementara Ashes of Ariandel merupakan DLC Dark Souls III yang dirilis pada bulan Oktober kemarin. DLC ini menghadirkan boss baru yang lebih brutal serta certia baru yang lebih kelam.(MMI)