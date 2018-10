Ubisoft Bawa Halloween ke For Honor

Jakarta: Menyambut Halloween, penerbit Ubisoft merilis konten musiman untuk For Honor bernama "Return of the Otherworld". Event ini berlangsung mulai 25 Oktober hingga 8 November untuk PlayStation PC, Xbox One, dan PC.



Dalam update khusus ini Ubisoft tidak hanya menyajikan elemen kosmetik bertema Halloween di dalam game lewat tampilan maupun item in-game, tapi juga mode gameplay khusus, salah satunya Endless March dengan sentuhan Halloween.

Dalam mode Endless March, pemain tidak hanya disajikan pertarungan 4v4 dengan perebutan atau dominasi area, tapi juga menghadapi serbuan pasukan musuh dalam wujud tengkorak yang menghasilkan efek serangan lebih besar dari pasukan biasa.Masing-masing tim dituntut untuk lebih dulu mengumpulkan skor hingga 1.000 poin untuk memenangkan pertandingan. Di saat pasukan musuk dalam wujud tengkorak memiliki serangan brutal dan tidak pernah habis jumlahnya pemain tetap harus mengincar karakter tim lawan untuk menghasilkan skor lebih besar.Meskipun update bertema Halloween identik dengan perubahan tema atau kosmetik dari gameplay yang disajikan, Ubisoft tetap menyediakan reward mingguan berupa aksesori karakter Halloween lewat Arcade Weekly Quest.Jadi pemain bisa memodifikasi tampilan karakter Hero mereka dengan beragam tema Halloween dengan beragam efek. Ubisoft juga menyajikan kompetisi komunitas dengan mode Endless March tadi sehingga setiap faksi di dalam agme akan berlomba memperoleh skor paling banyak untuk mendapatkan reward paling besar.(MMI)