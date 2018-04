Begini Pengalaman Main Assassin's Creed Origins - The Hidden Ones

Jakarta: Sesuai janjinya, Ubisoft menghadirkan berbagai konten baru secara berkala untuk Assassin’s Creed: Origins. Langkah ini diambil sebagai strategi mempertahankan keistimewaan satu game, agar umurnya bisa lebih panjang.



The Hidden Ones menjadi DLC (downloadable content) pertama yang menawarkan kelanjutan dari cerita utama dalam Assassin’s Creed: Origins. Untuk keperluan mengulas secara lengkap, Medcom.id memutuskan untuk membeli Season Pass agar bisa mengakses semua konten tambahan nantinya. Apakah The Hidden Ones layak Anda miliki? Begini ulasan Medcom.id.

8 Assassin's Creed Origins - The Hidden Ones Plus Semenanjung Sinai menarik untuk dijelajah

Misi baru lanjutkan kisah utama Minus Jam bermain singkat

Sebelum memainkan The Hidden Ones, saya sangat menyarankan Anda menyelesaikan cerita utama Assassin’s Creed: Origins. Pasalnya, ini adalah kelanjutan dari akhir kisah asal muasal Brotherhood, yang menjadi fondasi Assassin’s Creed.Hidden Ones merupakan sebutan pertama untuk Brotherhood, karena mengusung filosofi “bekerja dari kegelapan untuk melayani cahaya”. The Hidden Ones akan menjelaskan perjuangan awal Brotherhood setelah kematian Julius Caesar.Assassin’s Creed Origins - The Hidden Ones mengangkat semenanjung Sinai di timur Mesir sebagai latar tempat. Bayek mendapatkan surat dari biro Brotherhood di sana, meminta bantuan karena sedang terjadi pergolakan dan penindasan oleh tentara Romawi kepada bangsa Nabatea.Bayek tiba dengan konflik antara pemberontak dan tentara Romawi di dua kota utama. Dari sini, Bayek melihat bahwa masih banyak hal yang harus dipelajari The Hidden Ones untuk menjadi pelindung sejati rakyat tak berdosa.Sebagai DLC, The Hidden Ones mencoba memperluas cerita utama Assassin’s Creed dengan wilayah permainan yang tidak terlalu luas. Semenanjung Sinai digambarkan sebagai wilayah dengan perabadan dan kebudayan yang tidak berbeda dengan Mesir.Hanya saja, keberadaan Kerajaan Romawi sangat kuat, dan penduduk lebih tertindas karena Romawi memperkerjakan mereka seperti budak. Ini berbeda dengan Alexandria atau Memphis, yang penduduknya masih memiliki kebebasan.Saya akan mencoba untuk tidak memberikan spoiler dalam ulasan ini. The Hidden Ones memberikan gambaran bahwa Bortherhood saat awal berdiri belum memiliki fondasi yang kuat.Keberadaannya justru mengancam nyawa rakyat Sinai karena terlalu mencolok dalam menjalankan misi. Berbagai tantang harus dilalui Bayek jika ingin menyelesaikan konflik Sinai. Untungnya, Bayek tidak sendirian. Ada satu tokoh penting dari cerita utama yang ikut datang ke Sinai.Dari aspek cerita, Assassin’s Creed Origins - The Hidden Ones mencoba menampilkan perjuangan singkat Brotherhood di wilayah baru yang tidak jauh dari Mesir. Tidak selalu mengalahkan target utama, Bayek juga harus mengajak orang lain yang punya kepentingan sama untuk bergabung. Bayek memang berhadapan dengan kisah baru, tetapi tidak ada perbedaan dari musuh atau hewan yang bisa diburu.Assassin’s Creed Origins - The Hidden Ones menawarkan tambahan waktu bermain. Jika fokus ke misi utama, Anda bisa menyelesaikannya dalam 4 jam. Seperti biasa, ada banyak tempat dengan hadiah item atau senjata yang lumayan bagus.Agar lebih menarik, Ubisoft menambah batas level Bayek sampai maksimal level 45. Dengan begitu, Anda bisa punya senjata dan kemampuan yang lebih kuat. Ini juga menjadi kesempatan Bayek untuk meningkatkan skill yang bisa ditebus berkali-kali dengan skill point.Harus saya akui, The Hidden Ones merupakan konten tambahan pertama yang wajib Anda mainkan. Selain menawarkan kelanjutan kisah Brotherhood, Anda bisa mendapatkan berbagai senjata baru yang dengan kemampuan menarik. Jam bermain yang tersedia memang sedikit, tetapi harga yang ditawarkan masih terjangkau, apalagi untuk sebuah DLC.PC, PlayStation 4, Xbox OneUbisoftUbisoft23 Januari 2018Action-RPG(MMI)