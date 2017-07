DLC Baru Sword Art Online: Hollow Realization Dirilis

Metrotvnews.com: Bandai Namco baru saja merilis DLC baru untuk game Sword Art Online: Hollow Realization. DLC bernama ABYSS of the SHRINE MAIDEN bagian kedua tersebut akan mengajak pemainnya untuk menikmati cerita petualangan baru Kirito dan kawan-kawan di dalam dunia game.



ABYSS of the SHRINE MAIDEN sendiri merupakan DLC yang dibagi dalam tiga bagian cerita, mengisahkan cerita tambahan yang belum pernah ada di seri Sword Art Online.

Di DLC kali ini, Anda akan kembali memerankan Kirito untuk mengejar seorang gadis misterius bertopeng ke wilayah bersalju. Kirito dan kawan-kawannya juga akan bertemu dengan para pemain game lain yang bisa membantu mereka untuk menghadapi monster dan boss yang menghadang sepanjang petualangan.DLC terbaru ini juga menyediakan misi tambahan yang memungkinkan Anda untuk berlatih bersama Leafa dan membantu Philia mendapatkan peti harta misterius.Sword Art Online: Hollow Realization sendiri merupakan game untuk PlayStation 4 dan PlayStation Vita yang dirilis pada 8 November 2016 lalu. Dalam, Sword Art Online: Hollow Realization menawarkan segudang kelebihan yang sangat menarik jika dibandingkan dengan dua game sebelumnya, yaitu Hollow Fragment dan Lost Song.(MMI)