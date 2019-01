Gamer Indonesia Menang Lelang Aksesori Game Rp900 Juta

Jakarta: Bukti bahwa gamer Indonesia rela menghabiskan uang mereka demi sebuah game sehingga menerima julukan "sultan" memang tidak terbantahkan. Aksesori atau item game nilai hingga ratusan juta bisa dianggap barang murah.



Semalam, dalam sebuah lelang di game mobile Ragnarok M: Eternal Love yang bernama Auction House dilelang sebuah item bernama Key of Heaven yang bisa dibeli melalui metode in-app purchase dengan menggunakan currency atau atau mata uang digital bernama Big Cat Coin.

Key of Heaven adalah sebuah aksesori jenis tunggangan yang bisa digunakan selama permainan. Ia tampil dalam bentuk kuda putih bersayap. Ia adalah makhluk yang hidup Asgard, tempat tinggal dewa dan dewi mitologi Nordik.Selain memberikan tampilan menarik pada karakter, dalam deskripsinya, Key of Heaven memberikan efek kecepatan gerak karakter sebesar 50 persen.Lelang ini sendiri berlangsung tidak sampai delapan menit. Penawaran pertama untuk Key of Heaven sendiri dimulai dari senilai 1.000 BCC. BCC atau akronim dari Big Cat Coin adalah mata uang yang bisa dibeli lewat proses potong pulsa atau uang nyata.Nilai 1BCC sendiri setara dengan Rp2.500. Diketahui, Key of Heaven sebetulnya bisa dibeli dengan mata uang dalam game ini, Zeny, yang didapatkan selama berpetualang di dalam game Harganya senilai 400 juta Zeny.Tidak disangka ternyata gamer asal Indonesia dengan nama karakter MambaaElChap yang diketahui sudah mencapai level 96 memenangkan lelang dengan penawaran senilai 360.000 BCC atau setara dengan Rp900 juta.Perlu dicatat bahwa event lelang ini berlangsung untuk pemain di kawasan Asia Tenggara, dan Key of Heaven sendiri hanya tersedia satu saja. Dalam proses lelang, MambaaElChap berhasil membuat pemain dari Tiongkok, Thailand, dan beberapa negara lain tunduk dengan penawarannya.(MMI)