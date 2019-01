Siap-Siap, Steam Winter Sale 2018 Segera Dimulai

Jakarta: Para gamer pasti sudah menantikan rangkaian diskon game di Steam yang digelar secara berkala dan di bulan Desember.



Dikutip dari Kotaku, informasi dari developer game menyebutkan bahwa Steam Winter Sale akan digelar besok atau tanggal 20 Desember 2018 waktu Amerika Serikat. Kabarnya, Steam Winter Sale akan digelar sampai 3 Januari 2019.

Game of The Year: PlayerUnknown's Battlegrounds

Monster Hunter: World

Kingdom Come: Deliverence

Hitman 2

Assassins's Creed Odysset

VR Game of The Year: The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VRChat

Beat Saber

Fallout 4 VR

Superhot VR

Labor of Love: Dota 2

Grand Theft Auto V

No Man's Sky

Path of Exile

Stardew Valley



Best Developer: CD Projekt Red

Ubisoft

Bethesda

Rockstar Games

Digital Extremes

Square Enix

Capcom

Paradox Interactive

Bandai Namco

Klei

Best Environment: The Witcher 3: Wild Hunt

Subnautica

Shadow of the Tomb Raider

Far Cry 5

Dark Souls 3

Best Alternate History: Wolfenstein 2: The New Colossus

Assassin's Creed Odyssey

Hearts of Iron 4

Sid Meier's Civilization 6

Fallout 4

Better with Friends: Counter-Strike: Global Offensive

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Payday 2

Dead by Daylight

Overcooked 2

Most Fun with Machine Euro Truck Simulator 2

Rocket League

NieR: Automata

Factorio

Space Engineers

Bocoran ini memang belum bisa dipercaya 100 persen. Berkaca dari Steam Autumn Sale, bocoran yang diberikan developer game terbukti akurat. Mengingat banyak game baru yang dirilis bulan kemarin, sangat disarankan bagi para gamer untuk menyiapkan isi dompetnya.Tidak hanya bakal menggelar Winter Sale, Stteam juga bakal memulai pemungutan suara untuk penghargaan Steam Awards 2018, setelah merilis daftar nominasi untuk setiap kategori.Ada delapan kategori penghargaan yang digelar oleh Steam. Pertama adalah "Game of The Year" kemudian "VR Game of The Year". Di kategori "Labor of Love" akan diberikan kepada game yang hingga saat ini masih mendapatkan update.Kategori "Best Developer" diberikan bagi pengembang game terbarik dan mendengarkan keinginan penggemarnya. Ada juga kategori "Best Environment" untuk game dengan lansekap dunia game terbaik di dalamnya kemudian kategori "Best Alternate History" yang memasukkan kisah historis dalam cerita game tersebut.Pada kategori "Better with Friends" diberikan untuk game multiplayer terbaik, dan terakhir kategori "Most Fun with a Machine" diberikan dengan mekanisme game robot atau kendaraan terbaik. Hasil dari Steam Awards 2018 ini kemungkinan akan diumumkan menjelang akhir Desember nanti.(MMI)