Tencent Bakal Minta Verifikasi Data Sebelum Main

Jakarta: Tencent akan meminta para gamer menunjukkan kartu pengenal untuk membuktikan identitas dan umur mereka, perusahaan Tiongkok itu baru saja mengumumkan.



Dengan sistem baru ini, para pengguna akan harus menggunakan identitas nasional mereka untuk bisa memainkan game apapun dari Tencent.

Sepuluh game akan menggunakan sistem verifikasi baru ini pada akhir tahun. Sementara semua game lain dari Tencent, termasuk PlayerUnknown's Battlegrounds dan League of Legends, akan mulai menggunakan sistem ini pada 2019, menurut laporan The Verge.Tencent mendapatkan kritik keras dari media pemerintah, People's Daily. Game Arena of Valor buatannya disebut sebagai "racun" setelah muncul laporan banyak siswa memilih untuk bermain daripada mengerjakan tugasnya.Tencent juga mendapatkan tekanan langsung dari pemerintah. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyebutkan di Tiongkok, ada banyak anak yang menderita rabun jauh dan pemerintah akan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini.Beijing telah memutuskan untuk memblokir semua game baru pada Maret. Ini menyebabkan Tencent mengalami kerugian pendapatan hingga USD1,5 miliar karena mereka tidak bisa merilis game yang telah mereka buat.Pada September, Tencent meluncurkan sistem verifikasi baru unntuk Arena of Valor. Mereka juga menyediakan fitur yang akan membuat gambar mengabur jika wajah pengguna di bawah umur terlalu dekat dengan layar.Peraturan baru dari Tencent ini sebenarnya hanya memperkuat peraturan yang mereka buat pada tahun lalu, yaitu larangan bagi gamer di bawah umur 12 tahun untuk bermain lebih dari satu jam per hari dan melarang mereka bermain di atas jam 9 malam.Sementara remaja berumur 13 sampai 18 tahun akan bisa bermain selama 2 jam per hari. Sayangnya, ini tidak menghentikan mereka untuk meminjam ponsel orangtua mereka untuk bermain.Peraturan terbaru dari Tencent ini akan memiliki dampak paling besar. Saat ini, di Tiongkok, terdapat hampir 600 juta gamer mobile.Sebagai perusahaan teknologi terbesar, Tencent menawarkan hampir 100 game mobile dan puluhan game untuk PC. Itu artinya, mereka akan harus memeriksa identitas dari ratusan juta pemain.(MMI)