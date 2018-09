Telltale Berhenti Jual Season Akhir The Walking Dead

Jakarta: Season terakhir dari The Walking Dead kini tidak lagi dijual. Menurut halaman GoG dari game tersebut, Telltale meminta "pemberhentian penjualan sementara." Selain itu, game ini juga tidak bisa dibeli di Steam atau pada konsol.



Minggu lalu, Telltale mendadak merumahkan 250 karyawannya sebagai bagian dari penutupan studio. Para karyawan yang dipecat tidak mendapatkan pesangon.

Telltale kini hanya memiliki tim kecil yang terdiri dari 25 orang yang bertugas untuk "memenuhi kewajiban perusahaan pada anggota dewan dan rekan perusahaan."Kepada The Verge, Telltale mengatakan bahwa mereka telah menghentikan penjualan season pass dari berbagai toko "untuk sementara.""Saat ini, kami masih berusaha untuk mencari cara untuk memproduksi episode 3 dan 4 sehingga season ini bisa diselesaikan," kata seorang juru bicara Telltale."Hasil dari usaha itu akan menentukan bagaimana dan kapan The Final Season kembali dijual. Kami harap kami akan bisa memberikan informasi pasti sebelum akhir pekan. Sekarang, kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini."Meskipun sebagian besar proyek Telltale telah dibatalkan, masa depan dari season terakhir The Walking Dead masih belum diketahui. Di Twitter, beberapa developer Telltale yang telah dipecat mengaku kecewa karena tidak bisa menyelesaikan cerita dari game tersebut.Pada 24 September, Telltale mengumumkan bahwa ada rekan-rekan yang menunjukkan ketertarikan untuk membantu mereka menyelesaikan The Final Season. Reaksi dari pelaku industri game beragam.Banyak orang yang marah atau kecewa karena Telltale memprioritaskan untuk menyelesaikan game daripada membayar pesangon untuk para karyawan yang dipecat.(MMI)