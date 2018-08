Kurang dari Seminggu, Asphalt 9: Legends Diunduh 4 Juta Kali

Jakarta: Asphalt 9: Legends telah resmi dirilis lebih dari satu minggu. Gameloft mengumumkan bahwa game ini telah diunduh sebanyak lebih dari empat juta kali sejak dirilis ke pasar.



Perusahaan asal Prancis ini menyebut seri terbarunya Asphalt itu masuk daftar lima game paling banyak diunduh di ponsel di 150 negara. Amerika Serikat berada pada urutan keempat, Inggris pada urutan kelima, Prancis di urutan kedua, Jerman di urutan kedua, dan Italia di urutan kedua.

Sementara itu, pada urutan pertama di daftar negara dengan jumlah unduhan terbanyak ditempati oleh Jepang.Sebagai informasi, pencapaian unduh sebanyak lebih dari empat juta kali ini diterimanya dari tiga platform perangkat yang saat ini menjadi saluran distribusinya, yaitu Android, iOS dan Windows 10.Hal ini juga dinilai sebagai pencapaian yang baik untuk game mobile Asphalt. konsumen juga disebut menyukai Asphalt 9: Legends sebab memiliki rating rata-rata yang baik yaitu 4,6 bintang, serta game ini juga dipilih sebagai Editors' Choice oleh Apple.Asphalt 9: Legends juga muncul pada kategori Game of the Day di sebagian besar App Stores di dunia. Pemilihannya sebagai Editors' Choice dan Game of the Day diperkirakan menjadi faktor pendorong yang membantu game tersebut untuk mencapai jumlah unduh tinggi dalam waktu singkat.(MMI)