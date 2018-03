Anak yang Dapat Nilai Bagus Boleh Main AoV Lebih Lama

Jakarta: Game mobile milik Tencent, Honor of Kings -- yang juga dikenal dengan nama Arena of Valor -- terlalu populer di Tiongkok. Hal ini menyebabkan masalah seperti anak-anak yang terlalu fokus bermain game dan melupakan kewajibannya di dunia nyata.



Akhir pekan lalu, Tencent mengumumkan rencana mereka membuat kontrak baru dalam game yang memungkinkan anak dan orangtua berdiskusi soal lama waktu main sang anak.

"Dengan fitur baru ini, anak-anak bisa mendapatkan waktu bermain dengan melakukan tugas di rumah atau mencapai nilai akademik tertentu," kata CEO Tencent, Ma Huateng, seperti yang dikutip dari The Verge.Pertama kali diluncurkan di Tiongkok pada 2015, Honor of Kings diperkirakan memiliki 200 juta pemain aktif bulanan, menjadikannya sebagai game paling populer di dunia.Namun, game itu juga mendapatkan kritik di negara asalnya. Alasannya karena game itu dianggap memiliki konten yang bersifat adiktif.Sebelum ini, Tencent telah membuat batasan untuk mencegah anak berumur di bawah 12 tahun untuk bermain game lebih dari satu jam per hari. Namun, hal ini justru menimbulkan masalah baru. Anak-anak yang berusaha menghindari peraturan tersebut membuat identitas palsu untuk bermain.Selain menambahkan fitur baru -- yang secara teori akan membuat anak fokus pada hal-hal lain di dunia nyata -- Tencent juga menyebutkan bahwa mereka berencana memperkenalkan game edukasi baru. Game-game itu bertujuan untuk mengajarkan matematika dan juga sains pada anak melalui game.(MMI)