Battle Royale di Call of Duty: Black Ops 4 Tuai Pujian

Jakarta: Activision merilis gameplay beta dari Call of Duty: Black Ops 4 untuk mode Blackout. Ini merupakan mode battle royale PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds).



Seperti yang diberitakan beberapa bulan lalu, mode Blackout adalah cara Call of Duty: Black Ops 4 turut serta dalam tren battle royale. Menariknya, mode ini ternyata mendapatkan pujian dari banyak pihak dan tidak dianggap menjiplak PUBG.

Dari trailer yang diunggah akun YouTube Call of Duty, diperlihatkan pemain akan terjun dari helikopter menggunakan wingsuit lalu mendarat menggunakan parasut. Proses tersebut jauh lebih cepat ketimbang yang ditawarkan PUBG maupun Fortnite.Penggunaan wingsuit di sini menyerupai game Fortnite, bisa digunakan berkali-kali. Alasannya pemain akan memiliki alat sejenis grappling hook serta disediakan kendaraan berupa helikopter. Artinya, pemain bisa naik ke atas bangunan tanpa harus repot berjalan kaki dan loncat dari ketinggian tertentu kapan saja.Dari video tersebut terlihat mode Blackout masih menawarkan tempo permainan yang cepat ala Call of Duty: Black Ops yang menawarkan aksi tembak menembak cepat.Elemen dalam seri Call of Duty: Black Ops juga masih disediakan dalam mode ini, yakni beberapa aksesori senjata yang menjadi keahlian beberapa karakter seperti perisai anti peluru, membuat pagar berduri dan mengendalikan mini remote controller.Senjata futuristik yang sempat dipamerkan di seluruh seri Call of Duty Black Ops 4 juga akan hadir, sehingga sebetulnya mode Blackout menyajikan gameplay first person shooter ala Call of Duty Balck Ops dalam skala lebih besar.Blackout mengusung peraturan yang sama seperti PUBG, yaitu arena yang dibatasi oleh safe zone yang terus mengecil. Namun, di beberapa arena permainan, pemain tidak hanya melawan pemain lain, tapi juga karakter zombie.Atas pujian yang diterima, Activison yang awalnya hanya menyediakan mode Blackout untuk 80 pemain, kini telah menambahnya menjadi 88 pemain dalam satu arena. Kemungkinan besar akan bertambah hingga 100 seperti gameplay PUBG.(MMI)