Two Point Hospital, Nostalgia Theme Hospital

Jakarta: Developer yang menghadirkan kembali game dari generasi terdahulu ke masa kini, pasti ingin menawarkan nostalgia. Itulah yang menjadi target utama dari Two Point Hospital garapan Two Point Studios.



Two Point Hospital adalah sarana untuk Anda bernostalgia dengan game simulasi dengan nama Theme Hospital yang dirilis oleh EA dan digarap Bullfrog Production Studio di tahun 1997, sebelum akhirnya ditutup oleh EA.

Platform PC (Windows/MacOS) Developer Two Point Studios Publisher SEGA Tanggal Rilis 30 Agustus 2018 Genre Simulation

8 Two Point Hospital Plus Kualitas grafis lebih baik

Gameplay masih menyenangkan dan menghibur

Sistem pengaturan finansial lebih detil

Sistem skill pegawai rumah sakit Minus Minim improvisasi

Two Point Hospital sebetulnya juga digarap oleh kumpulan developer yang pernah menggarap Theme Hospital. Tidak mengherankan latar bekakang ceritanya masih sama.Diceritakan bahwa Anda bertugas mengelola yayasan rumah sakit dengan menciptakan sendiri nama yayasan tersebut. Anda akan bertugas sebagai manajer rumah sakit yang menyediakan layanan rumah sakit terlengkap, tercanggih, dan terbaik.Gameplay Theme Hospital sejak awal bisa terasa di game Two Point Hospital, yaitu penataan ruang setiap layanan medis. Anda akan disediakan sebuah template bentuk dan luas bangunan rumah sakit yang sudah ditentukan.Anda hanya bisa mengatur bentuk ruangan layanan medis saja, tentunya setiap ruangan medis memiliki ukuran minimal yang tertera di keterangan jenis ruangannya, dan berbeda untuk setiap jenis layanan medis yang diberikan.Di sini tersedia indikator bernama prestige. Semakin tinggi level prestige akan berpengaruh terhadap semangat sang dokter, perawat, dan pasien.Menjaga mood pegawai rumah sakit serta pasien sangat penting. Apabila sangat buruk, pasien akan memilih pulang, bahkan memperburuk daya tahan kesehatannya sehingga wafat di tengah rumah sakit.Bagaimana dengan pegawainya? Pegawai rumah sakit akan melayangkan ancaman pengunduran diri dengan batas toleransi selama 90 hari bagi Anda untuk memperbaiki aspek kualitas rumah sakit yang dia minta.Prestige level bisa ditingkatkan dengan memberikan beragam aksesori yang tidak hanya berlaku di ruangan layanan medis, tapi juga di bangsal rumah sakit. Namun, untuk membuka item aksesori ini harus menggunakan poin yang setiap kali didapatkan saat Anda berhasil menyelesaikan tantangan .Selain kualitas grafis Two Point Hospital yang lebih baik dari pada Theme Hospital, Anda juga diberikan daftar pelamar pegawai rumah sakit dengan bayaran yang menyesuaikan kemampuannya.Setiap calon pegawai rumah sakit memiliki keahlian yang berbeda-beda, meskipun dengan jabatan yang sama. Para pegawai rumah sakit memiliki lima slot yang berisi keahlian dan bisa diisi sesuai keinginan Anda.Misalnya seorang dokter tidak hanya memiliki keahlian untuk Poli Umum, tapi juga memiliki keahlian merangkap sebagai psikiater. Caranya adalah mendaftarkannya ke pelatihan dengan menyediakan fasilitas Training Room.Seiring perjalanan Anda menyelesaikan misi setiap rumah sakit, fitur baru akan terbuka. Proses ini membuat sepanjang permainan seperti tutorial yang tidak bisa dilewatkan, Anda tidak akan bisa memiliki fasilitas medis yang lengkap di rumah sakit pertama.Perjalanan permainan Anda terus berlanjut saat rumah sakit yang Anda kelola berhasil memperoleh predikat bintang satu dengan memenuhi beragam misi utama. Apabila rumah sakit Anda mendapatkan bintang tiga, artinya rumah sakit Anda sudah sangat baik reputasinya.Bicara soal reputasi, per tahun menurut kalender di dalam game akan digelar sebuah ajang penghargaan bagi rumah sakit dan pegawai terbaik yang di antara para pemain game Two Point Hospital.Selain itu kami juga menemukan fitur multiplayer lainnya berupa memberikan tantangan ke pemain lain yang merupakan rekan Anda di Steam untuk berlomba menyelesaikan sebuah tantangan.Jelas sekali fitur multiplayer tersebut sangat sederhana. Sejujurnya, saya juga lebih menyukai memainkan game ini sendiri. Elemen seperti nama penyakit dan metode pengobatannya yang aneh ala Theme Hospital juga masih disajikan di game ini.Sistem keuangan mungkin menjadi fitur gameplay berbeda yang ditawarkan dari Two Point Hospital. Bagian ini lebih rumit lagi ketimbang hanya mencari pinjaman uang (loan) seperti di game terdahulu karena Anda bisa menentukan harga jasa layanan medis yang berbeda-beda, termasuk menentukan kebijakan kerja untuk pegawai Anda.Two Point Hospital menurut Medcom.id berhasil menyajikan nostalgia game Theme Hospital dengan elemen khas yang masih sangat kental dengan polesan di sana dan sini yang sebetulnya tidak berbeda.Penggemar game Theme Hospital pasti akan dengan mudah mengenali game ini, dan mungkin saja merasa segera bosan. Apakah game ini layak dimiliki? Ya, Two Point Hospital layak untuk masuk sebagai koleksi game terbaru bagi Anda penggemar Theme Hospital atau game genre simulasi.(MMI)