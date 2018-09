Nintendo Kabulkan Permintaan Terakhir Gamer Penderita Kanker

Jakarta: Nintendo memberikan kesempatan kepada seorang gamer bernama Chris Taylor, 21 tahun, untuk memainkan Super Smash Bros. Ultimate yang rencananya baru akan dirilis bulan Desember 2018.



Hal ini terwujud setelah seluruh gamer penggermar seri Smash Bros. mengajukan hal tersebut, setelah mengetahui Taylor mengidap kanker yang sudah pada tahap tidak bisa diobati lagi, dikutip dari The Verge.



Hi @NintendoAmerica , @SpookyWoobler is a Smash fan who is bedridden with terminal cancer and a wish of his is to play Smash Ultimate before he passes. Time is an obvious factor, but is there anyway we can help make this dream come true. From a loyal Nintendo fan. Thank you

WE DID IT GUYS



Today two nintendo reps came down with the E3 demo of Smash Ultimate and i got to play it for 3 hours with a local friend, my brother and my mom :)



I got pictures incoming but still like holy shit



Thanks to everyone who did this for me, you're all the real champ