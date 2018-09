Total War: Three Kingdoms Mundur ke Maret 2019

Jakarta: Di awal tahun ini Sega akan kembali merilis franchise terbaru dari game real-time strategy Total War dengan judul Total War: Three Kingdoms dipenghujung 2018.



Game yang turut mengusung kisah Tiga Kerajaan Legendaris yang berbasis sejarah Tiongkok tersebut dirilis pada 7 Maret 2019.

Pihak publisher yakni Sega tidak mengungkapkan alasan game tersebut baru dirilis tahun depan setelah memamerkan video trailer di awal tahun ini. Namun Sega mengaku sudah menyiapkan paket Collector Edition yang berisi figure karakter jenderal perang legendaris kisah Tiga Kerajaan Tiongkok.Dalam informasi yang dibagikan PC GAMER disebutkan bahwa pembelian game dalam masa pre-order akan mendapatkan paket Total War: Three Kingdoms Collector'sEdition yang berisi figure berbahan resin dari karakter Guan Yu setinggi 24cm.Tidak hanya itu nantinya juga tersedia hadiah berupa artbook berisi ilustrasi dari karakter di dalam game serta poster dari masing-masing jenderal perang Tiga Kerajaan Tiongkok, beserta peta kekuasaan masing-masing kerajaan.Sega juga menyiapkan bundel DLC berjudul "Yellow Turban Rebellion". Pemain akan mendapatkan tiga playable caharacter yakni He Yi, Gong Du, dan Huang Shao. Tambahan lainnya adalah kehadiran tiga kelas baru katakter hero yakni Healer, Scholar, dan Veteran serta aksesoris karakter lainnya.Di halaman Steam, Total War: Three Kingdoms sendiri dibanderol Rp425.999. Sega belum merilis deskripsi mengenai prasyarat PC untuk bisa memainkan game tersebut.(MMI)