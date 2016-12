5 Mod Ini Bikin GTA V Makin Seru

Metrotvnews.com, Jakarta: Meski telah hadir cukup lama di PC, GTA V masih sangat layak untuk dimainkan. Pasalnya, GTA V memiliki banyak sekali modifikasi yang bisa membuat permainan semakin seru.



Modifikasi atau mod GTA V tersedia secara gratis karena dibuat oleh komunitas. Beberapa di antaranya memungkinkan Anda menjadi superhero seperti The Flash dan Hulkbuster.

Penasaran dengan mod GTA V? Berikut adalah lima modifikasi GTA V rekomendasi kami yang patut Anda coba:Bosan dengan situasi di GTA V yang begitu-begitu saja? Melalui mod Dragons V, kota Los Santos di GTA V kini kedatangan penghuni baru yaitu naga. Makhluk legenda tersebut akan bisa dijumpai di berbagai sudut kota. Anda juga harus berhati-hati karena naga tersebut diprogram sangat agresif dan bisa mengeluarkan semburan api. Untuk memasang mod ini, Anda harusterlebih dulu.Tanpa kode cheat , karakter di GTA V memang tergolong sangat lemah. Namun ada cara lain agar karakter Anda tampil sangat kuat, yaitu menggunakan mod Hulkbuster. Dengan menjelma menjadi Iron Man yang menggunakan lapisan baju tambahan Hulkbuster, Anda bisa menghadapi pasukan aparat polisi dan militer dengan mudah.Siapa bilang Pokemon Go hanya terdapat di ponsel Android dan iOS? Game fenomenal ini juga ternyata hadir di GTA V sebagai mod. Diberi nama Pokeball, mod ini memungkinkan Anda melempar bola Pokemon ke karakter NPC yang kemudian akan menyedot NPC tersebut ke dalam bola Pokemon.Jika Anda lebih suka bergerak lebih cepat ketimbang menjadi kuat seperti ketika menggunakan mod Hulkbuster, mod The Flash bisa jadi pilihan Anda. Mod ini memungkinkan Anda untuk menjelma jadi superhero The Flash yang memiliki kecepatan berlari luar biasa. Dengan menggunakan mod ini, Anda tidak perlu lagi membutuhkan mobil ataupun kendaraan lainnya di GTA V.Kereta api merupakan "objek abadi" yang sama sekali tidak bisa dihentikan di GTA V. Namun, dengan menggunakan mode Railroad Engineer, Anda kini bisa menjadi masinis dan mengendarai kereta di GTA V. Selain bisa mengontrol kecepatan kereta, Anda juga bisa membuat kereta di GTA V keluar dari jalurnya.Bagi Anda yang ingin memasang mod tersebut, perlu kami ingatkan agar tidak menggunakan semua mod tersebut di GTA Online karena melanggar peraturan dari Rockstar. Jangan lupa juga untuk mengikuti seluruh instruksi yang tertera sebelum memasang setiap mod di GTA V.(MMI)