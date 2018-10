Jika Terpilih, Caleg di Filipina Mau Blokir DOTA 2

Jakarta: Seorang calon legislatif di Filipina berjanji unik dalam kampanyenya. Ia akan mengajukan memblokir game DOTA 2 dan Clash of Clan di negara tersebut.



Dikutip dari The Nerd Mag, perempuan berusia 58 tahun bernama Bethsaida Lopez yang sejak tahun 2016 beberapa kali mencalonkan diri namun gagal, minggu lalu menyerahkan dokumen pendaftarannya. Dia memberikan janji kampanye akan memblokir dua game tersebut ke depannya.

WATCH: Bethsaida Lopez, who claims to be a street educator, files candidacy for Senate in 2019 elections. She wants to ban video games Clash of Clans and DOTA because "makakasira ito sa mga kabataan." #Eleksyon2019 | @llanescajourno pic.twitter.com/ZZs2TaigDO