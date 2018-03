Cyberpunk 2077 Belum Berencana Dukung Multiplayer

Jakarta: Cyberpuk 2077 masih misteri hingga saat ini. Kabar terbaru kembali terdengar lewat konferensi laporan keuangan CD Projekt Red yang digelar dan bisa disaksikan streaming kemarin malam.



President sekaligus CD Projekt Red Adam Kicinski sempat membahas soal Cyberpunk 2077.

"Pertama, kami akan menghadirkan latar cerita role playing game untuk mode singleplayer layaknya The Witcher 3 dan lebih besar lagi, namun kami tidak akan banyak berkomentar terkait hal ini karena sejak dulu sudah kami nyatakan bahwa proyek bisa terintegrasi dengan komponen online," ungkap Kicinski.Dikutip dari Eurogamer, hal ini bisa diartikan bahwa game Cyberpunk 2077 kemungkinan besar belum memiliki mode multiplayer karena secara jelas Kicinski menggunakan The Witcher 3 sebagai patokan. The Witcher 3 memang menjadi game tersukses mereka. Bahkan game ini masih menjadi game terlahir di layanan Steam tahun lalu, padahal game tersebut sudah dirilis sejak 2015. Game terbaik ini juga mejadi satu-satunya game mode singleplayer di daftar layanan Steam tersebut.Dalam pernyataan selanjutnya Kicinski juga menyebutkan kembali bahwa mereka masih berfokus pada mode singleplayer yang akan pertama ditawarkan di game Cyberpunk 2077. Kicinski juga menyebutkan bahwa game ini tidak akan memiliki fitur microtransactions dan fitur-fitur tersembunyi yang harus dibeli untuk mendapatkannya.Kicinski sendiri tidak menyatakan bahwa mereka akan memamerkan informasi Cyberpunk 2077 dalam waktu dekat. Kabar terakhir yang beredar menyebut CD Projekt Red akan hadir di ajang E3 2018 pada pertengahan tahun ini.(MMI)