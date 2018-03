Jelang Rilis, Far Cry 5 Hadirkan Film Pendek

Jakarta: Far Cry 5 tidak lama lagi akan hadir, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2018. Kehadirannya kini dibumbui dengan gimmick menarik.



Salah satunya game tersebut akan kehadiran sebuah film pendek live action, dikutip dari Polygon. Dalam sebuah video trailer live action tersebut, digambarkan ada sekelompok pemuda yang datang ke kota Hope County, Montana.

Kota tersebut tidak lain adalah arena permainan di game Far Cry 5 yang dikuasai sebuah kelompok kepercayaan bernama Eden's Gate yang dipimpin oleh karakter antagonis utama bernama Joseph Seed.Digambarkan, kelompok pemuda ini tertangkap pasukan penjaga di kota tersebut saat merekam upacara misterius kelompok Eden's Gate dan mau tak mau mereka harus berurusan dnegan mereka.Namun, pada beberapa potongan digambarkan sebagian dari kelompok pemuda tersebut melakukan perlawanan bersama beberapa kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan plot cerita yang kabarnya disajikan Far Cry 5.Pada bagian akhir trailer,tertera informasi bahwa film pendek tersebut akan hadir di layanan streaming Amazon Prime pada tanggal 5 Maret nanti. Strategi ini sama seperti yang dilakukan Ubisoft pada game terdahulu.Ghost Recon: Wildlands, The Division, dan Assassin's Creed: Origin juga mendapatkan live action berdurasi sekitar 90 detik. Pada tanggal 27 Mret nanti Far Cry 5 akan dirilis bersamaan di PS4, PC, (Windows), dan Xbox One.(MMI)