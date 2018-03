Detroit: Become Human Bisa Dimainkan Mulai Mei 2018

Jakarta: Sony PS4 akan kembali kedatangan game eklusif di bulan Mei nanti. Detroit: Become Human sudah mendapatkan tanggal rilisnya, 25 Mei 2018.



Setelah beberapa tahun hanya menampilkan trailer terbarunya, game yang diracik oleh studio Quantic Dream's ini sangat dinantikan karena menyugughkan game third person dengan gameplay yang berbasis pada jalan cerita sesuai pilihan plot pemainnya.

Quantic Dream's sendiri dikenal dengan karyanya yang mengusung narrative driven experiences seperti Fahrenheit, Heavy Rain, dan BEYOND: Two Souls. Pada Detroit: Become Human, diceritakan kota Detroit di tahun 2038 telah memanfaatkan robot berwujud manusia atau android untuk melayani manusia.Plot di dalam game ini berfokus pada 3 karakter Android yang tiba-tiba memberontak dan ingin hidup layaknya manusia. Pemain akan mendampingi perjalanan kisah 3 Android dengan nama Kara, Connor, dan Markus berjuang merasakan hidup layaknya manusia.Setiap pilihan interaktif yang Anda pilih di dalam permainan akan berpengaruh terhadap ending cerita setiap karakter bahkan kota Detroit di tahun 2038.Kabar baiknya, meskipun game ini baru akan dirilis pada tanggal 25 Mei 2018 namun pihak Sony mengumumkan game tersebut sudah membuka pre-order sejak hari ini. Dalam rilis yang diberikan Sony disebutkan versi Blu-ray dipatok harga Rp729 ribu dan versi digitalnya senilai Rp629 ribu.Sebagai sebuah game eksklusif PS4, Sony juga menyediakan paket khusus untuk Detroti: Become Human. Untuk Colletor's Edition berisi Detroit: Become Human (Full Game), art book, digital soudtrack, dan dynamic theme PS4 dibanderol Rp849 ribu.Kemudian untuk paket Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition dengan isi yang sama dibanderol dengan harga Rp769 ribu. Proses pre-order bisa langsung dilakukan lewat fitur PlayStation Store.(MMI)