Kritikus Game TotalBiscuit Meninggal Dunia

Jakarta: Komentator dan kritikus game John Bain, yang juga dikenal dengan nama TotalBiscuit, meninggal pada umur 33 tahun.



Kabar duka ini diumumkan oleh istri Bain, Genna. Dia membuat sebuah kicauan berisi puisi untuk mengingat tanggal 24 Mei. Seperti yang disebutkan oleh PC GAMER, Bain didiagnosa kanker pada Mei 2014.

Rest in Peace my Dearest Love

John @Totalbiscuit Bain

July 8, 1984 - May 24, 2018 pic.twitter.com/hg9ytHsItJ — Genna Bain (@GennaBain) May 24, 2018

Bain kemudian memutuskan untuk berhenti mengunggah video ke channel YouTube miliknya pada Mei tahun ini. Alasannya adalah karena kemoterapi telah menghabiskan tenaganya.Bain menjadi pembawa podcast World of Warcraft Radio dari tahun 2005 sampai 2010. Dia kemudian bergabung dengan jaringan YouTube untuk membuat video terkait World of Warcraft. Bain juga merupakan komentator Starcraft II serta sponsor dan manajer dari tim profesional Axiom.Bian paling dikenal dengan channel YouTube miliknya, TotalBiscuit, yang menjadi salah satu channel gaming paling populer dengan lebih dari dua juta pengikut.Selain membahas tentang berbagai game dalam video "WTF Is...?", Bain juga menyediakan Co-Optional podcast dan membuat vlog terkait berbagai topik, termasuk usahanya melawan kanker."Ketika saya meninggalkan dunia ini, saya ingin meninggalkan sesuatu yang bisa keluarga saya gunakan untuk menambah penghasilan mereka," tulis Bain ketika dia mengumumkan pengundurandirinya pada bulan ini. Dia mengatakan, podcast miliknya akan diambil alih oleh Genna setelah kematiannya."Ini adalah kebanggaan bagi saya," tulis Bain. "Terima kasih karena telah membiarkan saya masuk ke dalam hidup Anda dan melakukan sesuatu yang sangat penting seperti memengaruhi Anda soal bagaimana cara menghabiskan uang yang Anda dapatkan dengan susah payah."(MMI)