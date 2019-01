Nasib Project at Eden's Gate Terungkap di Far Cry: New Dawn

Jakarta: Beberapa cuplikan Far Cry: New Dawn terakhir hanya menampilkan sedikit sosok Joseph Seed, pemimpin sekte Project at Eden's Gate Far Cry 5. Kini Joseph kembali muncul lewat video terbaru dari Ubisoft.



Di awal video, diceritakan sosok perempuan yang menuturkan bahwa dia baru melihat kembali matahari setelah usia enam tahun. Dari sini diduga bahwa dia adalah salah satu sosok yang selamat dari tragedi ledakan nuklir.

Dia menilai momen setelah ledakan adalah masa damai sebelum akhirnya mereka kedatangan pasukan sekte dari The Highwaymen.Di bagian ini narasi berlanjut bahwa mereka harus meminta pertolongan ke sekte Project at Eden's Gate yang ternyata berhasil bertahan dan memiliki markas atau benteng. Terlihat dari kitab sekte Project at Eden's Gate yang ditunjukkan untuk masuk ke dalam benteng.Benteng tersebut ternyata tidak lain adalah gereja Eden's Gate yang sempat muncul di adegan awal Far Cry 5 yang kini sudha tergenang air. Diperlihatkan juga bahwa sisa patung raksasa Joseph Seed juga masih digunakan sebagai markas sekte Project at Edens Gate.Selanjutnya diperlihatkan sosok Joseph Seed yang tampaknya telah bertambah usia dan memberikan prosesi pemberkatan yang menjadi ciri khas dari sekte tersebut. Sayangnya tidak diperlihatkan tampilan utuh dari seragam pengikut sekte Project at Eden's Gate.Video trailer kemudian menuju akhir dengan memperlihatkan bahwa pemain bakal bekerja sama dengan sekte pimpinan Joseph Seed untuk memerangi pasukan sekte The Highwaymen.(MMI)